В Кремле заявили, что санкции не остановят РФ от размещения ядерного оружия в Беларуси

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможные санкции Запада против России не повлияют на планы Москвы разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие. Об этом он сказал журналистам в понедельник.

Песков отвечал на вопрос, может ли повлиять на позицию Москвы по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси реакция Запада, в частности, угроза новых санкций.

"На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может. Президент все объяснил в своем заявлении, которое он сделал в интервью в субботу. К этому добавить нечего", - сказал Песков, которого цитируют российские СМИ.

Как известно, 25 марта Путин объявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, хранилище для должны подготовить к июлю.