Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, заявил, что победа Украины в войне, начатой Россией, была предрешена заранее и навсегда изменит регион, в котором долгое время доминировала Москва.

"Неизбежная победа Украины полностью изменит ситуацию в Грузии и в регионе", - сказал он в интервью, отправленном AFP через его адвоката из тбилисской больницы.

"Украина навсегда стала сверхдержавой региона. Вместе с Польшей она определяет все в регионе, в том числе и то, что происходит в Грузии.

По его словам, Запад, который «проснулся и объединился» против войны Путина с Украиной должен «признать, что Российская Федерация распадется, и подготовиться к этому".

Комментируя недавние массовые антиправительственные выступления в Тбилиси, политик сказал: "В Грузии ситуация кардинально изменится еще до окончательной победы Украины".

"В Грузии все очень ясно: люди едины. Мы являемся европейской нацией с русским правительством", - говорит Саакашвили.

"Ни один автократ никогда не сможет обуздать поколение, выросшее в свободной Грузии", - сказал он, имея в виду миллиардера, основателя правящей партии Грузии Бидзину Иванишвили, сколотившего состояние в России.