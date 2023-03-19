НАТО может разместить около 300 тысяч войск на границах с Россией

В ближайшие месяцы НАТО размышляет над ускорением усилий по накоплению техники на восточных окраинах Альянса и хочет собрать около 300 тысяч войск на восточных границах.

Как пишет Politico, НАТО хочет остановить Россию, в случае ее действий по расширению войны за территорию Украины. Поэтому там b подняли вопрос об укреплении восточных рубежей/

Politico отмечает, что для таких шагов необходимы усилия 30 членов НАТО: страны должны выделить военных, места для тренировок, оружие, снаряжение и боеприпасы.