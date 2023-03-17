Последнее обновление: 17.03.2023 18:25

Словакия передаст Украине 13 истребителей МиГ-29

Правительство Словакии на внеочередном онлайн-заседании приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29, сообщил премьер-министр Эдуард Гегер на пресс-конференции в пятницу.

Гегер на брифинге сообщил, что правительство единогласно одобрило соглашение о передаче Украине в дар истребителей МиГ-29 и предоставит самолеты совместно с Польшей.

"Сегодня правительство единогласно одобрило международное соглашение, на основании которого было принято решение о предоставлении Украине МиГов и части системы ПВО "Куб", - цитирует Гегера издание Aktuality.

Он также подчеркнул, что истребители будут служить для защиты украинцев, а не для использования самолетов для нападения. Словакия должна получить 900 миллионов евро компенсации от союзников за истребители.

Словакия объявила о своем решении на следующий день после того, как президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу в ближайшие дни четырех МиГ-29 Украине. Таким образом уже два государства НАТО публично пообещали предоставить Украине боевые самолеты.

Ранее по теме


<Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование