Израиль одобрил продажу Украине систем для борьбы с дронами

Власти Израиля одобрили продажу Украине систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, сообщает Axios со ссылкой на свои источники.

В числе прочего они могут помочь Киеву сбивать иранские дроны, которые армия РФ использует для ударов по украинским объектам критической инфраструктуры.

Три израильских и украинских неназванных чиновника рассказали Axios, что министр обороны Израиля Йоав Галлант и глава МИД страны Эли Коэн приняли решение о выдаче лицензии на экспорт таких систем еще в феврале.

Это произошло в период, когда премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился пересмотреть отношение Израиля к войне в Украине, пишет издание. С тех пор пересмотр завершился, но никаких новых решений принято не было, пишут авторы публикации со ссылкой на израильских чиновников.

По сведениям Axios, Коэн рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому о выдаче разрешений на экспорт систем ПВО во время визита в Киев, состоявшегося в середине февраля.

Судя по данным публикации, лицензии получат две израильские компании - Elbit и Rafael. При этом один из украинских чиновников сообщил Axios, что представители министерства обороны Украины недавно посетили Израиль, чтобы посмотреть на системы борьбы с беспилотниками, но какие-либо договоры пока не подписали.

Системы, которые могут быть поставлены Украине, способны сбивать дроны при помощи средств радиоэлектронной борьбы на расстоянии около 40 километров и их можно размещать около важных объектов, таких, как электростанции, передает BBC.

Журналисты Axios отмечают, что Киев заинтересован в таких системах, однако в последнее время не считает их критически важными, поскольку украинские ПВО самостоятельно перехватывают от 75% до 90% дронов.

В свою очередь высокопоставленный израильский чиновник сказал Axios, что одна из причин одобрения экспортных лицензий – желание выяснить, насколько эффективными будут эти системы против иранских беспилотников.

Израиль отказывается предоставлять Украине оружие – по мнению экспертов, это связано с нежеланием испортить отношения с Россией.

При этом представители Израиля сказали Axios, что решение о поставках систем ПВО не означает изменения этой политики, поскольку такая аппаратура носит защитный характер и не связана с применением огнестрельного оружия, в результате которого могут погибнуть российские военные.