Дания согласовала создание фонда на $1 млрд для помощи Украине

Правительство Дании и широкое большинство партий в датском парламенте договорились о создании фонда в размере 7 млрд датских крон (1 млрд долларов США) для гражданской, военной и экономической помощи Украине.

"Сегодняшним соглашением мы выделяем чуть более 7 млрд датских крон дополнительно на помощь Украине. Я рад, что широкое большинство в датском парламенте берет на себя ответственность и демонстрирует, что Дания стоит вместе с Украиной. Дания уже является одной из стран, которая - по сравнению с нашими размерами - поддерживает Украину больше всего. Это то, чем правительство и стороны соглашения соглашаются оставаться и в дальнейшем", - сказал министр финансов Николай Ваммен.

"Украинцы борются не только за собственную свободу, но и за безопасность всей Европы. С Украинским фондом мы выводим датскую поддержку Украины на новый уровень. Это касается не в последнюю очередь бизнес-сферы. Датские компании могут поставлять многое из того, чего не хватает Украине, например, питьевую воду, централизованное отопление и продукты питания. Поэтому мы должны увеличить наши усилия", - заявил глава МИД Ларс Лёкке Расмуссен.

Отмечается, что фонд направлен на потребности и пожелания Украины относительно согласованных усилий Дании, которые будут сосредоточены на военной, гражданской и коммерческой поддержке.

Средства фонда предназначены на помощь в 2023 году.

В дополнение к этому в 2024-2027 годах зарезервированы средства, которые могут способствовать покрытию расходов на замену военной техники, связанную с военными пожертвованиями, сделанными в 2022 и 2023 годах.

Фонд будет состоять из трех компонентов:

- Военная поддержка борьбы Украины за свободу в виде оружия, другого военного оборудования и тренировочных мероприятий. На военную поддержку предусмотрено примерно 5,4 миллиарда датских крон в 2023 году.

- Гражданская поддержка, направленная на неотложные гуманитарные усилия, а также на долгосрочную реконструкцию. На эти цели зарезервировано 1,2 млрд датских крон.

- Поддержка бизнес-инициатив, которые дают датским компаниям возможность сделать свой вклад в восстановление Украины. На это зарезервировано 0,4 млрд датских крон.

Как отметил исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен, к этому времени Дания предоставила Украине военную поддержку на сумму около 5 миллиардов датских крон, и с помощью новосозданного Украинского фонда страна стремится поддерживать высокий уровень военной поддержки.

"Это должно иметь реальное и заметное значение для украинцев. Их борьба - это также и наша борьба", - сказал он.

Напомним, ранее парламент Норвегии согласовал многолетнюю программу поддержки для Украины почти на 7 млрд евро.