Кремль не верит в украинский след в подрыве "Северных потоков"

В Кремле сомневаются в достоверности версий СМИ о причастности некоей проукраинской группировки к подрыву "Северных потоков", так как эта задача под силу лишь небольшому количеству спецслужб.

"Что касается какого-то проукраинского "доктора Зло", который все это организовал, то с трудом в это верится", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Слишком уж была сложная задача, которая была, наверное, по плечу хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире".

Комментируя последние публикации мировых СМИ на эту тему, Песков обратил внимание на их "синхронный выход", передает Интерфакс.

"Вы видите, что англосаксы, о которых мы говорили с самого начала, суетятся. У них явно много неловкостей из-за этого теракта в отношениях с немцами, это очевидно", - сказал он.

Информацию о том, что в последних публикациях акцент смещается с обвинения России в другую сторону, он прокомментировал словами: "Хоть какие-то зачатки разума остаются.

"Главное, сейчас не позволить отвлекать на эти гипотезы с неким проукраинским "доктором Зло", - отреагировал представитель Кремля и добавил, что Россия по-прежнему требует проведения "быстрого, прозрачного расследования" и ее допуска к этому расследованию.

"Мы считаем, что спускать это на тормозах нельзя. Отвлекать внимание на, как у нас говорят, негодный объект, на какие-то второстепенные версии и гипотезы тоже нельзя допускать, - добавил Песков. - Здесь нужно установить тех, кто это исполнял, заказывал, потому что это слишком опасный прецедент по совершению теракта против международной критически важной энергетической инфраструктуры".

При этом, Песков категорически отвергает идею о том, что Россия сама могла совершить диверсию на «Северных потоках».

"Мы с самого начала сказали, что, наверное, только в воспаленный мозг может прийти идея, что Россия как один из главных акционеров этого проекта может сама себе рубить ногу. Это абсурдная гипотеза, которая, наверное, была автоматом вброшена на обсуждение", - утверждает представитель Кремля. – «"Конечно, этот вброс не выдерживает никакой критики, абсолютно безосновательный, бездоказательный и абсурдный по своей сути».