Последнее обновление: 03.03.2023 16:41

Боррель заметил улучшение отношений с РФ на встрече глав МИД G20

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель высказался против попыток исключить Россию из G20.

"Мы должны продолжать говорить или, по крайней мере, слушать, если не говорить", - сказал Боррель на форуме Raisina Dialogue в Дели.

Боррель заявил, что видит "небольшое улучшение" в дипломатических отношениях с Москвой. Он отметил, что глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече глав МИД стран "большой двадцатки" в Дели оставался в зале, когда западные страны выступали с критикой России, в отличие от предыдущей встречи министров иностранных дел стран G20 на Бали в прошлом году, когда тот покинул заседание.

По мнению главы дипломатии ЕС, "это небольшое улучшение, но оно важно". СМИ также отмечают короткую встречу Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном "на полях" министерской "двадцатки" в Дели, передает Интерфакс.

Главам МИД стран G20 не удалось прийти к консенсусу по теме Украины, и встреча завершилась без итогового коммюнике.

Встреча глав МИД группы G20 проходила в Дели 1-2 марта.

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