Последнее обновление: 02.03.2023 18:47

Абхазия не торопится в Союзное государство РФ и Беларуси

Президент непризнанной Абхазии Аслан Бжания назвал преждевременными разговоры о том, что отколовшаяся от Грузии территория войдет в Союзное государство России и Беларуси.

"Разговор о том, что Абхазия войдет в Союзное государство, на этом историческом этапе преждевременный. Нет консультаций или <...> переговоров, направленных на вступление в Союзное государство. Союзное государство - это некая надстройка, в него могут вступить государства, сохраняя свой суверенитет и независимость. Такое Союзное государство существует между РФ и Беларусью, мы приглашение официально еще не получали, но, думаю, в перспективе можно было бы рассматривать участие нашего государства в этом союзе", - сказал Бжания, которого цитирует ТАСС.

Как сообщалось, что Бжания с 20 по 22 февраля по приглашению Лукашенко впервые с визитом посетил Беларусь.

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