С апреля в РФ ограничат скидку на Urals при расчете налогообложения

С 1 апреля дисконт на российскую нефть Urals по отношению к Brent будет ограничен для расчета нефтяных налогов. Соответствующий закон подписал Путин.

Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации документу, для расчета налогов котировку Urals привяжут к Brent, а из стоимости эталонной марки вычтут фиксированный дисконт. Предполагается постепенное снижение дисконта: с $34 за баррель в апреле до $25 за баррель с июля.

Кроме того, закон увеличивает ценовой дифференциал для расчета демпфера на бензин — с $20 до $25 за баррель. Также вводится ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизельному топливу: с 1 апреля предел будет определен на уровне $10 за баррель.