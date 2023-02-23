Власти Молдовы арестовали двух подозреваемых в шпионаже и подготовке переворота

Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) вместе с Прокуратурой по борьбе с оргпреступностью и особым делам (PCCOCS) расследует дело об измене родине и шпионаже с агентурной сетью с гражданами Молдовы и с участием другого государства.

О каком государстве идет речь, в пресс-службе СИБ не уточнили, сообщает Newsmaker.

В рамках расследования следствие выявило пятерых граждан Молдовы, из которых двух арестовали в декабре 2022 года, а еще трое получили статус подозреваемых.

Они были завербованы спецслужбами другого государства для оказания помощи, которая включала действия по дестабилизации и изменению конституционного строя насильственным путем.

Также в рамках того дела спецслужбы обнаружили граждан другого государства, которые занимались шпионажем, а также финансировали людей из Молдовы.

Расследование началось в 2020 году и зафиксировало как запланированные действия, так и уже частично выполненные. Речь идет о денежных переводах, провоцировании межэтнической ненависти, провоцировании нетерпимости к отдельным категориям граждан, найме людей склонных к насилию для участия в протестах.

В СИБ отметили, что за измену родине и шпионаж уголовным кодексом предусмотрено от 12 лет до 20 лет лишения свободы.

Напомним, премьер-министр Молдовы Дорин Речан подтвердил, что молдовским властям известно о нескольких сценариях дестабилизации ситуации в Молдове.