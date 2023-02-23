Последнее обновление: 23.02.2023 13:19

Молдова опровергла обвинения Минобороны РФ в адрес Украины по Приднестровью

Власти Молдовы опровергают заявление министерства обороны РФ о том, что Украина якобы готовит провокацию в непризнанном Приднестровье.

"Государственная власть не подтверждает информацию, распространенную сегодня утром министерством обороны России. Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова", - говорится в заявлении.

"Наши ведомства сотрудничают с зарубежными партнерами, и в случае угрозы для страны общество немедленно будет проинформировано", - отметили в Кишиневе.

В четверг утром Минобороны РФ обвинило Украину в подготовке провокации, которая якобы будет осуществлена подразделениями Вооруженных сил Украины, в частности "с привлечением националистического формирования "Азов".

Ранее, премьер Молдовы Дорин Речан подтвердил, что молдовским властям известно о нескольких сценариях дестабилизации ситуации в Молдове.

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