NYT: Кремль пытается приучить население к мысли о долгой войне

Американская газета New York Times, описывая вчерашний концерт в Лужниках по случаю “Дня защитника Отечества” и годовщины нападения на Украину, пришла к выводу, что Кремль пытается внушить населению мысль, что затянувшаяся война - это нормально.

“Тщательно срежиссированный концерт и митинг романтизировали российскую армию и войну в Украину. В целом празднование на стадионе в Лужниках было отражение кампании, которую ведет Кремль - кампании по нормализации войны в глазах российского населения. Это - молчаливое признание, что война закончится не скоро”, - пишет NYT.

Корреспонденты газеты отмечают в своем репортаже, что те из десятков тысяч собравшихся в Лужниках, кто согласился поговорить с американскими журналистами, горячо поддерживают “специальную военную операцию”, как российские власти называют развязанную ими войну в Украине.

Правда, напоминает газета, за публичную критику “специальной военной операции” россиянам грозят серьезные неприятности вплоть до тюрьмы.

В Лужниках в среду выступил Путин, и в целом концерт-митинг был организован как важнейшее для российской власти идеологическое мероприятие.