Последнее обновление: 16.02.2023 18:21

Парламент Молдовы утвердил состав нового правительства

Депутаты парламента Молдовы утвердили новое правительство во главе с премьер-министром Дорином Речаном, сообщает Newsmaker.

За назначение кабмина Речана проголосовали 62 депутата правящей партии "Действие и солидарность". Парламентская оппозиция не поддержала полномочия нового правительства.

Кабинет Речана будет состоять из 10 мужчин и семи женщин. При этом новых лиц в его правительстве будет только четверо.

Нику Попеску сохранил должность министра иностранных дел и евроинтеграции, он также будет одним из трех вице-премьеров. Министром обороны Молдовы остается Анатолий Носатый.

Представляя команду в парламенте в четверг, Речан рассказал о трех приоритетах правительства: дисциплина и порядок в государственных учреждениях; экономическое развитие; мир и стабильность.

Он также отметил, что до конца года перед правительством стоит четкая задача открыть переговоры о вступлении в Европейский Союз и ускорить изменения, необходимые для того, чтобы Молдова стала полноправным членом Европейского Союза.

Новый премьер также отметил, что Молдова все еще является объектом гибридных атак. "Мы ожидаем, что интенсивность возрастет еще больше в ближайший период, но у нас также есть учреждения, готовые справиться", - заявил он.

Речан также пообещал начать денонсировать соглашения, заключенные в рамках СНГ.

Ранее по теме


<Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование