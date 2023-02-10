Санду выдвинула на пост премьера Молдавии секретаря Совбеза

Секретарь Совета безопасности Молдавии, советник президента по вопросам безопасности Дорин Речан выдвинут кандидатом на пост премьер-министра, соответствующий указ подписала президент страны Майя Санду.

После консультаций с парламентскими фракциями она сообщила, что фракция правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), обладающая большинством в парламенте (63 депутата), объявила о поддержке кандидатуры Речана.

Президент перечислила приоритеты для нового кабинета министров, отметив, что фундаментальными целями властей остаются движение в сторону ЕС, консолидация демократии, правового государства, повышения уровня жизни граждан.

"Я решила, что нам необходимо двигаться быстрее, укреплять наши потенциалы за счет назначения нового правительства. Сейчас тяжелое время для всего мира. А наша задача не только выстоять, но и развиваться, двигаться вперед. Экономике и безопасности страны нужно второе дыхание", - сказала Санду.

По ее словам, "новому правительству необходимо заняться укреплением государственной безопасности, чтобы сохранить Молдову в рядах свободных стран", передает Интерфакс.

"Необходимо также сконцентрировать свои усилия на восстановлении и развитии экономики, чтобы привлекать как можно больше качественных инвестиций, не только отвечать на вызовы, связанные с ростом цен, но и открывать новые рабочие места, обеспечивать увеличение зарплат и уровня жизни", - заявила Санду. По ее словам, новому правительству предстоит продолжать реформу юстиции, несмотря на сопротивление "со стороны группировок воров".

Ранее в пятницу премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила об отставке правительства после консультаций членов кабинета министров с президентом.