Беларусь в конце 2022 года начала импортировать мясо птицы из РФ. Об этом сообщается в презентации Национального птицеводческого союза РФ на Межрегиональной агропромышленной конференции в Челябинске.

Как заявил на конференции гендиректор союза Сергей Лахтюхов, экспорт растет, несмотря санкционное давление, связанное с ограничениями логистики и сферы сервисных услуг, в частности, страхования.

По его словам, значительная часть экспорта российского мяса птицы пришлась на страны ЕАЭС.

"Так, Беларусь в конце прошлого года начала импортировать и тушку в целом, и филе, и разделку. Очень сильно увеличился экспорт в Казахстан", - сказал глава союза.

В целом, Россия за 11 месяцев 2022 года экспортировала 323,3 тыс. тонн мяса птицы, что на 19% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.