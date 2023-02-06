Последнее обновление: 06.02.2023 11:15

Путин подписал закон о засекречивании доходов и имущества депутатов и сенаторов

Путин подписал закон о фактическом засекречивании данных о доходах и имуществе депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, передает BBC.

Закон позволит депутатам и сенаторам не публиковать декларации о доходах в полном виде - с их персональными данными. Публиковаться будет лишь "обобщенная статистическая информация" (о том, что сенатор и депутат задекларировали доходы - от этой обязанности их не освободили).

Инициатива в своем изначальном виде касалась только региональных парламентариев - депутатов заксобрания и представительных органов в муниципальных округах. Но затем Госдума решила распространить новую норму на себя и членов Совета Федерации.



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