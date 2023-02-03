Парламент Молдовы одобрил ответственность за сепаратизм, смутив Приднестровье

Парламент Молдовы на заседании в четверг принял в окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают наказание за призывы к сепаратизму, сообщает NewsMaker.

Поправки предусматривают наказание за создание незаконной информационной структуры, призывы к сепаратизму, а также установление и поддержание связи с иностранным государством, иностранной организацией или их представителями для шпионажа и измены родине.

Также, согласно принятому решению, будут наказывать и людей, которые знали о случаях шпионажа, несанкционированного сбора информации, сепаратистских действий и не сообщили об этом органам власти.

За это человека могут оштрафовать или лишить свободы сроком до трех лет. От наказания могут быть освобождены близкие родственники и супруг или супруга.

Глава юридической комиссии парламента Молдовы Олеся Стаматэ подчеркнула, что на территории "Приднестровья" согласно обновленному Уголовному кодексу людей не будут привлекать к ответственности, если они не вели "информационную работу по отделению от Молдовы".

В Приднестровье назвали решение молдавского парламента "актом агрессии", что "ставит под угрозу весь переговорный процесс" и грозит "эскалацией напряженности".