G7 считает приемлемым потолок цен на дизтопливо из РФ в $100 - $110 за баррель

Страны G7 предпочли бы установить потолок цен на дизельное топливо из РФ в диапазоне от $100 до $110 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

"В G7 дали понять, что ее устраивает, если Европейский союз установит предельную цену на экспорт российского дизельного топлива в диапазоне от $100 до $110 за баррель на фоне того, как США и их союзники пытаются избежать серьезных сбоев на рынке", - заявил источник агентства в G7.

В ЕС же выступают за несколько более низкий потолок: в $100 за баррель, отмечает Bloomberg.

Собеседник агентства отметил, что страны "семерки" "предпочли бы более высокую цену, чем этого хочет ЕС, из-за опасений, что установление слишком низкого уровня может привести к скачкам цен или перебоям в поставках в Европу". При этом, по его словам, в G7 "могли бы и смириться с ценой $100 за баррель", если не сумеют переубедить Евросоюз.

Ранее сообщалось, что власти ЕС изучают план по потолку цен в $100 за баррель на такие дорогостоящие экспортируемые российские продукты переработки нефти, как дизельное топливо, и в $45 на продукты с низкой добавленной стоимостью, передает Интерфакс.

Для установления потолка нужно согласие всех членов ЕС, а затем - стран G7.