Зеленский: Любое нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подверг критике главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха в связи с заявлением МОК о возможности допуска на международные соревнования в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, не выступавших с поддержкой войны в Украине.

"Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего председателя Международного олимпийского комитета. Не раз с ним говорил, и так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды войны, если вернет российских спортсменов в международные соревнования", - сказал Зеленский, передает BBC.

"Не бывает нейтральности, когда идет такая война. И мы знаем, как часто тирании пытаются использовать спорт ради своих идеологических интересов. Очевидно, что любое нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью", - добавил украинский президент.

"Украинские спортсмены вынуждены защищать жизнь своих близких и свободу нашего народа от российской агрессии. Российские удары унесли жизни сотен и сотен украинцев и украинок, которые могли обогатить мировой спорт своим талантом", - отметил Зеленский, добавив, что приглашает главу МОК Баха в Бахмут, чтобы он "увидел своими глазами, что нейтральности не существует".