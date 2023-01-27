В аэропорту Внуково потерпел крушение правительственный вертолет

Российский вертолет Ми-8, который входит в систему Управления делами президента РФ, потерпел крушение в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщают СМИ.

«Вертолет СЛО «Россия» во время посадки ударился о землю хвостовой частью. По предварительным данным пострадавших нет. Сам вертолет сейчас буксируют на стоянку», - говорится в сообщении.

Специальный летный отряд «Россия» — предприятие, которое обеспечивает перевозку воздушным транспортом должностных лиц российской федерации, и других важных лиц спецслужб РФ или ВС РФ, подчиненное Управлению делами президента России. Базируется в московском аэропорту Внуково в специальном правительственном терминале «Внуково-2».