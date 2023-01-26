МИД России возмутился новой наблюдательной миссии ЕС в Армении

Министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление с критикой в адрес Еревана и ЕС из-за решения создать гражданскую наблюдательную миссию Евросоюза для Армении.

Как сообщалось, 23 января Совет ЕС принял решение об учреждении новой гражданской миссии Евросоюза в Армении сроком на два года.

В МИД РФ заявили, что принципиальная позиция России по закреплению "внерегионального фактора" на Закавказье изменений не претерпела.

"Не видим никакой "добавленной стоимости" от надзора есовских "экспертов" за событиями в районе армяно-азербайджанской границы. Если бы в Брюсселе были искренне заинтересованы в мире в Закавказье, то согласовали бы с Азербайджаном условия работы своей миссии", - заявило российское министерство.

В ведомстве добавили, что появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, "переродившегося в придаток США и НАТО", способно лишь привнести в регион "геополитическое противостояние и обострить имеющиеся противоречия".

"Попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их стремлениях возвращения к мирному развитию региона. Убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается российский "миротворческий контингент", - заявили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что российские военные "будут реагировать на поведение есовских наблюдателей с учетом развития ситуации "на земле".

"Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС. В случае если у армянских союзников сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ, ее миссия может быть оперативно развернута в Армении", - говорится также в заявлении.

Развернуть гражданскую миссию в Армении в письме к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю 27 декабря 2022 года попросил министр иностранных дел Армении.