Последнее обновление: 26.01.2023 16:18

ЕЭК на один год обнулила ввозную пошлину на полимеры для производства обоев

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о временном обнулении ставки ввозной таможенной пошлины на пластифицированный поливинилхлорид для производства обоев – по 29 февраля 2024 года включительно.

Действующая ставка ЕТТ ЕАЭС на данный товар составляет 6,5%.

«Полимер предназначен для печати по бумаге и нетканому полотну (флизелину) методом ротационно-трафаретной печати и в настоящее время в необходимых объемах на территории Евразийского экономического союза не производится», – пояснил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

По его словам, в условиях внешних санкций в отношении ряда стран, входящих с Союз, принятая мера таможенно-тарифного регулирования позволит поддержать производителей обоев на внутреннем рынке.

Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

Ранее нулевая ставка ввозной таможенной пошлины в отношении рассматриваемых товаров уже применялась с 14 октября 2017 года по 31 декабря 2020 года включительно.

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