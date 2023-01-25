Германия передаст Украине танки Leopard 2

Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Украине боевые танки Leopard 2, сообщили немецкие СМИ.

Речь идет о предоставлении Украине по меньшей мере одной роты танков Leopard 2A6. По стандартам НАТО речь идет о 14 единицах техники.

Утверждается, что немецкие танки Leopard должны поступить со складов Бундесвера. В средне- и долгосрочной перспективе могут быть подготовлены дополнительные танки из запасов, которые имеет немецкая промышленность.

Как утверждает Politico, о предоставлении Украине танков Шольц объявит в среду во время выступления в Бундесвере, запланированном на 14:00. Тогда же он может объявить, что Германия разрешает реэкспорт Leopard 2 из других европейских стран.

Решению Берлина предшествовали интенсивные многодневные консультации с союзниками, особенно США. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал, что хочет поставлять Украине боевые танки только в сотрудничестве с другими странами.

Известно, что немецкая армия имеет на вооружении 320 танков Leopard 2. Эти танки находятся на разных стадиях состояния, ремонта и готовности к развертыванию, и сколько именно из них могут быть готовы для предоставления Киеву, публично не раскрывают.