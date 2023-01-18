Латвия передаст Украине ЗРК Stinger, вертолеты, дроны и боеприпасы

Латвия отправит в Украину зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники, сообщает BNS.

На этой неделе министр обороны Инара Мурниеце в рамках рабочего визита посетила Украину, где в Киеве встретилась с министром обороны Алексеем Резниковым. Во время встречи министры подробно обсудили эффективность уже оказанной Латвией поддержки и запланированные поставки военной поддержки Украине.

"Во время беседы с министром обороны Украины я подтвердила непоколебимую поддержку правительства и жителей Латвии Украине в этой страшной войне. В ближайшее время мы направим в Украину новые партии военной поддержки - зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотные летательные аппараты. Латвия и в этом году продолжит обучение солдат ВСУ разного уровня, планируется увеличить интенсивность обучения и обучить как минимум вдвое больше украинцев, как мы это делали в 2022 году", - сказала Мурниеце после встречи.

В ноябре прошлого года фонд Ziedot.lv начал кампанию по сбору средств "Хорошие новости". В течение двух месяцев в ходе кампании было пожертвовано 439 768 евро, которые пойдут на закупку произведенной в Латвии военной техники и снаряжения.