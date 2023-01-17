Последнее обновление: 17.01.2023 17:26

Госдума РФ ратифицировала соглашение с Беларусью о взаимном признании виз

Госдума России в ходе пленарного заседания ратифицировала соглашение с Беларусью о взаимном признании виз.

«Ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Республики Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников Договора о создании Союзного государства, подписанное в городе Минске 19 июня 2020 года», - говорится в документе.

Основной целью документа является создание правовой базы для урегулирования порядка пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства российско-белорусской границы. Так, в соответствии с соглашением стороны взаимно признают визы и иные документы, дающие право на въезд и пребывание на территории России и Беларуси, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства.

В рамках реализации соглашения будет создана система информационного обмена с белорусской стороной о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ России и Беларуси в пунктах пропуска.



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