Норвегия подтвердила побег экс-командира "Вагнера"

Власти Норвегии подтвердили, что россиянин Андрей Медведев, который является бывшим высокопоставленным членом ЧВК "Вагнера", незаконно пересек границу и попросил об убежище в скандинавской стране.

Норвежский директорат по вопросам иммиграции (UDI) подтвердил эту информацию агентству Associated Press.

"Из соображений безопасности и конфиденциальности UDI не может предоставлять дальнейшие комментарии по этому вопросу", - говорится в электронном письме, направленном агентству.

Дело Медведева передали норвежской иммиграционной полиции, а россиянина перевели в Осло, где поместили в центр для нарушителей миграционного законодательства. Полиция Норвегии отказалась комментировать этот случай.

На прошлой неделе полиция Норвегии сообщила о незаконном въезде мужчины из России, которого тогда идентифицировали только как "иностранец". Его задержали пограничники. Мужчина зашел в частный дом в пограничной зоне и попросил вызвать полицию.

Полиция сообщила, что поздно вечером в четверг российские пограничники проинформировали ее о том, что обнаружили следы на снегу, которые могли свидетельствовать о чьем-то незаконном пересечении границы.

По сообщению норвежского информационного агентства NTB в понедельник, Медведев скрывался с тех пор, как покинул группу "Вагнера" 6 июля после окончания четырехмесячного контракта.

Российские медиа пишут, что Медведев был командиром подразделения, в которое входил Евгений Нужин - наемник "Вагнера", чью казнь кувалдой зафиксировали на видео, появившемся в сети в ноябре.