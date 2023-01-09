Лукашенко потребовал уже в этом году создать белорусско-российский медиахолдинг

Лукашенко сегодня на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым потребовал уже в этом году создать белорусско-российский медиахолдинг.

"Я еще раз напоминаю: наше общее решение, президентов России и Беларуси, - создать хороший, добротный, мощный, обязательно современный. В противном случае будем тратить деньги, а толку не будет. Я не сторонник пристегивать к чему-то, передавать кому-то. Нам надо самостоятельный, соответствующий духу времени холдинг", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он подчеркнул, что холдинг "должен быть самостоятельным, независимым, если мы хотим создать что-то серьезное и выполнить до конца 28 программ".

"К кому мы тут сегодня пристегнемся? К кому Беларусь и Россия могут пристегнуться? Наша судьба - идти вдвоем и чтобы к нам кто-то пристегивался. Поэтому я думаю, что этот медиахолдинг в этом году, желательно в первой половине года, должен заработать", - сказал Лукашенко.