Последнее обновление: 30.12.2022 18:44

Россия начала процедуру выхода из договоров Совета Европы

Россия запустила процедуру денонсации соглашений, стороной которых она была как страна-участница Совета Европы.

В частности, правительство РФ 29 декабря направило Путину для внесения на рассмотрение Госдумы предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы - что является первым шагом в процедуре.

Как сообщалось, в марте 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение об изгнании РФ. Перед этим Россия, поняв, что не избежит исключения, подала заявление о самостоятельном выходе.

Европейский суд по правам человека постановил приостановить рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации, но позже их возобновил. Сама же РФ в июне решила не выполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года.

Генсек Совета Европы заявила, что Россия согласно международному праву все равно обязана выполнять решения ЕСПЧ, принятые против нее.

Ранее по теме


<Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование