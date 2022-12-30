Россия начала процедуру выхода из договоров Совета Европы

Россия запустила процедуру денонсации соглашений, стороной которых она была как страна-участница Совета Европы.

В частности, правительство РФ 29 декабря направило Путину для внесения на рассмотрение Госдумы предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы - что является первым шагом в процедуре.

Как сообщалось, в марте 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение об изгнании РФ. Перед этим Россия, поняв, что не избежит исключения, подала заявление о самостоятельном выходе.

Европейский суд по правам человека постановил приостановить рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации, но позже их возобновил. Сама же РФ в июне решила не выполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года.

Генсек Совета Европы заявила, что Россия согласно международному праву все равно обязана выполнять решения ЕСПЧ, принятые против нее.