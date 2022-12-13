Последнее обновление: 13.12.2022 20:51

Великобритания ввела санкции против РФ и Ирана

Правительство Великобритании расширило свои санкционные списки, включив в них десять российских генералов и двух полковников, а также трех иранских бизнесменов и одного генерала.

Как говорится в пресс-релизе британского правительства, попавшие под санкции российские военные, по мнению Лондона, причастны к ударам по украинским городам, в том числе по объектам украинской энергетики.

Граждан Ирана Британия обвиняет в причастности к поставке России дронов-камикадзе, которые, наряду с ракетами, Россия применяет в своих налетах на украинскую инфраструктуру.

"Расчетливые удары России по городам и безвинным гражданским лицам не останутся без ответа [...] Путин хочет сломить дух Украины, но у него ничего не выйдет. Украина победит, и Украина будет отстроена", - цитирует пресс-служба правительства Британии министра иностранных дел Джеймса Клеверли.

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