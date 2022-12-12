Путин отказался от большой пресс-конференции в этом году

В этом году не состоится большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Мероприятие каждый год проходило в декабре - начиная с 2012 года. В ходе пресс-конференции Путин отвечает на вопросы зарубежной и федеральной прессы, а также региональных журналистов. Это всегда превращается в многочасовое шоу.

В этом году вместо этого Путин может пообщаться с журналистами кремлевского пула, уточнил Песков. Будет ли в этом году обращение в Федеральному собранию, он ответить не смог, передает BBC.

Путин в феврале начал войну против Украины, жертвами которой стали десятки тысяч человек. В ходе боевых действий разрушаются города, Россия накануне зимы нанесла масштабные удары по энергетической инфраструктуре. Путин на прошлой неделе в очередной раз заявил журналистам, что "СВО идет своим чередом".