Узбекистан отказался вступать в "газовый союз" с Россией и Казахстаном

В Минэнергетики Узбекистана осудили российское предложение о "газовом союзе". Ташкент не согласился на политические условия, которые поставят под угрозу национальные интересы.

Как пишет Reuters, Узбекистан еще не получил конкретное предложение, о чем заявил накануне узбекский министр Журабек Мирзамахмудов.

"Даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз", - сказал он. Велись переговоры о поставках российского газа по трубопроводу через Казахстан, но это будет "технический контракт", а не союз.

"Если мы импортируем газ из другой страны, мы сотрудничаем только на основе коммерческого договора купли-продажи. Мы никогда не пойдем на политические условия в обмен на газ. Короче говоря, мы получим предложенный нам газовый контракт только в том случае, если мы на него согласимся, в противном случае — нет", — подчеркнул министр.

Издание объясняет холодное отношение Узбекистана к российскому предложению отражением возрастающих трудностей Москвы в навязывании своей воли другим бывшим советским республикам на фоне войны в Украине.