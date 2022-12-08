ЕС ограничит РФ доступ к беспилотникам напрямую и через третьи страны

Евросоюз намерен ограничить РФ доступ к беспилотникам напрямую и через третьи страны, например Иран. Такая мера войдет в девятый пакет санкций против России. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, под санкции попадут горнодобывающий сектор РФ, три российских банка и четыре телеканала. Будет ограничен экспорт в Россию товаров двойного назначения. В черный список внесут почти 200 россиян.

"Мы будем продолжать оказывать давление на Кремль. И мы будем поддерживать Украину - сегодня, завтра и столько, сколько потребуется", - написала глава ЕК в Twitter.