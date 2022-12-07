Эстония аннулировала вид на жительство руководителя русскоязычного портала "Балтия"

Полиция безопасности Эстонии аннулировала вид на жительство руководителя портала "Балтия", российского гражданина Александра Корнилова, обвинив его в обслуживании интересов Кремля.

"Служение российской политике раскола будет иметь последствия. Вместе с Департаментом полиции мы аннулировали вид на жительство Александра Корнилова, кремлевского активиста, звена российской сети влияния. Ему также запрещен въезд в Шенген на 5 лет", - говорится в сообщении эстонской Полиции безопасности в Twitter.

"Я даже не знаю, как это комментировать. Думаю, что решение связано с моей профессиональной журналистской деятельностью", – прокомментировал Корнилов.

Имя Корнилова фигурирует в еще ежегоднике эстонской Полиции безопасности за 2014 год (вышел в свет в апреле 2015) года, где он упоминается как руководитель пропагандистского портала baltija.eu и организатора деятельности медиапроекта Baltnews, запущенного в странах Балтии в октябре 2014 года. Holding BV, которая, по мнению эстонских спецслужб, контролируется лицами, связанными с агентством "Россия сегодня".

Выполнение задач оплачивается через теневые фирмы, контролируемые "Россией сегодня". От имени освобожденных от уплаты налогов фирм Александра Корнилова, по данным полиции безопасности, ежемесячно выплачивается 11 400 евро.

В 2015 году Налогово-таможенный департамент арестовал причитающийся Корнилову расчетный счет MTÜ Altmedia, поскольку были основания полагать, что из НКО без уплаты налогов выводятся средства под видом фиктивных соглашений.

Фиктивные соглашения, по данным налоговиков, совершались с юридическими лицами Baltnewsmedia (член правления Александр Корнилов), Rahva Õiglustunne (Александр Корнилов), Vinterex (Александр Дорофеев) и Rona International (Наталья Ройко). Ущерб от этих соглашений, нанесенный государству, оценили около 22 000 евро.