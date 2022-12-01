Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Немецкий Бундестаг 30 ноября проголосовал за резолюцию, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа.

"От голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только ее зернопроизводящие регионы. С сегодняшней точки зрения, историко-политическая классификация как геноцида очевидна. Немецкий Бундестаг разделяет такую классификацию", - говорится в документе.

Документ отмечает, что принудительный голод также был направлен на "политическое подавление украинского национального сознания". Массовые смерти от голода не были следствием неурожая, а являются ответственностью политического руководства Советского Союза во главе с Иосифом Сталиным. "Таким образом, Голодомор является преступлением против человечности", - заявляют парламентарии.

"Голодомор пришелся на время самых массовых преступлений против человечности на европейском континенте, жестокость которых была немыслимой до того времени. К ним относятся Холокост европейских евреев в его исторической уникальности, военные преступления Вермахта и спланированное убийство миллионов невинных гражданских лиц в рамках расистской немецкой войны на уничтожение на Востоке, за которые Германия несет историческую ответственность", - говорится в резолюции.

Депутаты призывают федеральное правительство помнить о жертвах Голодомора и способствовать его международной огласке - например, через образовательные программы. Правительство также должно противодействовать "любым попыткам запуска односторонних российских исторических нарративов".

24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии, а также парламент Молдовы признали Голодомор геноцидом украинского народа, а парламент Румынии признал Голодомор преступлением против человечности и украинского народа.