В Госдуме РФ угрожают Кыргызстану украинским сценарием из-за русского языка

В Госдуме РФ предупредили Кыргызстан о вступлении на путь Украины в случае изменения русских названий районов столицы страны Бишкека.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова назвала это первыми шагами к полному отказу от русского языка в Кыргызстане, отметив, что приведет к ущемлению прав многочисленного русскоговорящего населения страны.

«Это не просто так все. Это первые маленькие шаги, чтобы в итоге выдавить полностью русский язык. Я в этом ни секунды не сомневаюсь... А потом следующий этап — школы, а потом еще какой-то, и будет, как в Грузии, когда молодежь, к сожалению, практически не говорит на русском языке. Мы знаем, что и на Украине тоже с этого начиналось», - сказала Жарова.

Во время выступления на общенародном съезде Кыргызстана спикер парламента Нурлан Шакиев 25 ноября призвал изменить русские названия районов Бишкека: «Необходимо срочно переименовать все районы Бишкека, до сих пор отдельные населенные пункты в Кыргызстане носят названия на других языках». Бишкек территориально делится на четыре района: Первомайский, Свердловский, Октябрьский и Ленинский.

Жарова допустила, что этот вопрос обсудят на высшем государственном уровне: «Возможно, доложат и Владимиру Владимировичу, он немножко сделает какое-то замечание коллеге, президенту Кыргызстана».