Украина планирует подписать в декабре декларации о поддержке с рядом стран

Украины до конца года подпишет декларации о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО с несколькими государствами Альянса.

Об этом в субботу сообщил дипсоветник президента Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Игорь Жовква после подписания соответствующей декларации с Бельгией.

"До конца года планируем подписание еще нескольких аналогичных деклараций с лидерами государств НАТО", - отметил Жовква.

Бельгия стала второй страной, которая подписала с Украиной совместную декларацию и задекларировала готовность оказывать практическую поддержку для достижения Украиной прогресса во внедрении стандартов ЕС и НАТО и интеграции Украины в эти международные организации. Первой страной стала Чехия.

"Это является очень важным международным политическим сигналом в контексте достижения прогресса Украины на евроинтеграционном направлении, ведь наша страна успешно продвигается в имплементации семи рекомендаций Европейской комиссии, необходимых для вступления в ЕС. А стандарты НАТО и взаимосовместимость мы успешно осваиваем на поле боя. Голос Бельгии играет одну из ведущих ролей в европейском сообществе и мы очень благодарны бельгийским партнерам за эту поддержку", - отметил Жовква.