Агентство USAID передало украинцам 80 генераторов и 22,5 тыс одеял

Американское государственное агентство гуманитарной помощи USAID передало украинцам 80 генераторов и 22,5 тыс одеял, сообщила в пятницу посол США в Киеве Бриджет Бринк.

"В то время как Россия пытается погасить свет, USAID-Украина поставляет 80 генераторов",- написала посол в Твиттере. Одеяла, по словам Бринк, пойдут в пункты обогрева, которые власти открывают по всей стране.

Эта партия - лишь часть общей программы помощи, которую Украина получает через USAID. В начале ноября представитель Госдепартамента США, объявляя о том, что правительство выделило на эти цели еще 55 млн долларов, сказал, что всего USAID планирует поставить в Украину 1600 генераторов.