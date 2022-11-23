Джонсон: Власти ФРГ предпочитали быстрое поражение Украины

Бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что власти Франции до последнего не верили в то, что Путин пойдет на полномасштабное вторжение, а власти ФРГ на определенном этапе считали лучшим, если Украина быстро падет, передает CNN.

По словам Джонсона, настроения в европейских столицах перед 24 февраля очень отличались и в то время не было того единства и однозначной поддержки Украины, которая появилась позже.

"Все это было огромным шоком... Мы могли видеть, что российские БТГ накапливаются, но разные страны имели разную точку зрения относительно перспектив. На определенном этапе немецкая позиция заключалась в том, что если это произойдет - это будет катастрофа, но тогда было бы лучше, чтобы все быстро закончилось и Украина пала", - сказал Джонсон, добавив, что к этому Берлин побуждали ряд обоснованных экономических причин.

"Я не мог поддержать эту точку зрения, я считал, что это катастрофический подход. Но я могу понять, почему они рассуждали так, как рассуждали", - добавил он.

По словам Бориса Джонсона, во Франции также до последнего момента не могли поверить, что Путин действительно пойдет на полномасштабное вторжение.

CNN напоминает, что ранее от источников поступала информация, что отставка в марте руководителя французской военной разведки Эрика Видо была связана частично именно с тем, что они не предусмотрели такого сценария.

Джонсон также раскритиковал изначальный подход Рима к угрозе нападения РФ на Украину. По его словам, в правительстве Марио Драги некоторое время говорили, что не могут поддержать позицию Лондона о том, что нужно реагировать жестко - из-за большой зависимости от российских энергоносителей.

Однако после 24 февраля, говорит он, настроения быстро изменились. "Немцы, французы, итальянцы, Джо Байден - все увидели, что вариантов просто нет. Потому что с этим человеком нельзя вести переговоры. Это ключевой момент", - отметил Джонсон, добавив, что после того реакция ЕС на российскую агрессию была "блестящей".

"Сейчас я высоко оцениваю то, как среагировал Евросоюз. Они действовали объединенно, санкции были жесткими", - сказал Джонсон.

Он также похвалил президента Украины Владимира Зеленского за лидерство и предположил, что события могли развиваться совсем иначе, если бы на этом посту был не он.