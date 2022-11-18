Европарламент согласовал резолюцию о признании России спонсором терроризма

Политические группы Европарламента в четверг согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма, голосование за которую запланировано на следующую неделю.

"После четырех часов переговоров между политическими группами ЕП было достигнуто соглашение по тексту", - сообщил депутат Европарламента Андриус Кубилюс.

По его словам, в резолюции будет содержаться следующая строка: "Европейский парламент... признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, которое использует террористические средства".

Ожидается, что резолюция будет обсуждена и вынесена на голосование в Европарламенте во время сессии 21-24 ноября.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом.