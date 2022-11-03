Последнее обновление: 03.11.2022 14:42

В Узбекистане пока не будут обслуживать карты "Мир"

Банки Узбекистана из-за существующих рисков воздерживаются от обслуживания карт российской платежной системы "Мир", о возобновлении их приема пока речи не идет. Об этом заявил в четверг председатель правления ЦБ страны Мамаризо Нурмуратов.

"Пока речь о возобновлении работы системы "Мир" у нас не стоит", - сказал Нурмуратов журналистам в кулуарах экономического форума, проходящего в Самарканде.

Глава Центробанка пояснил, что в той системе работают коммерческие банки Узбекистана, для которых сейчас существуют большие риски.

Как сообщалось ранее, единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом со ссылкой на технические причины. Между тем кобейджинговые карты Uzcard - "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.



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