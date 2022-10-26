Последнее обновление: 26.10.2022 18:42

Песков прокомментировал российскую поддержку Беларуси в сфере энергетики

РФ будет оказывать содействие Беларуси в энергетической сфере. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что российские компании будут закупать в Беларуси дорогое дизтопливо, а разница в стоимости будет покрыта за счет бюджета.

"Мы осуществляем очень активное взаимодействие в рамках Союзного государства. Беларусь - это наш ближайший партнер и союзник, в том числе осуществляется содействие в различных областях в сфере энергетики", - сказал Песков, которого цитируют российские СМИ.

Как сообщалось, белорусские НПЗ после многолетнего перерыва вышли с продажами топлива на российский рынок. Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, белорусское дизельное топливо появилось на торгах площадки в середине октября.



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