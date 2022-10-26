В Польше подумывают о строительстве забора на границе с Калининградской областью

В Польше задумались о строительстве забора на границе с Калининградской областью РФ из-за опасений возможной гибридной атаки с использованием мигрантов из бедных стран. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей партии "Право и справедливость" Кшиштоф Соболевский.

По его словам, появляются сигналы о том, что риск искусственного миграционного кризиса реализуется уже через несколько недель, поскольку в российских СМИ появились сообщения, что в Калининград начнут летать рейсы с Ближнего Востока и Азии "для развития туризма".

Новости об "открытии неба" Калининграда для иностранных компаний появились еще в конце сентября.

"Мы должны реагировать на это. На польско-белорусской границе эту проблему все еще приходится решать. Учитывая открытие Калининградской области для рейсов из Турции, Сирии и Беларуси - это может произойти уже в ближайшие недели", - отметил Соболевский, которого цитирует Reuters.

Он добавил, что на границе с Беларусью замечают большие группы мигрантов.

Как сообщалось, в начале октября Польша окончательно завершила строительство забора на границе с Беларусью. Его длина составляет около 187 км, высота - 5,5 метра.