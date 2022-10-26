Mercedes продаст доли в российских "дочках" дилеру "Автодом"

Германский автоконцерн Mercedes-Benz официально объявил об уходе из РФ и продаже долей в местных дочерних компаниях, включая автозавод в Подмосковье, дилерскому холдингу "Автодом", сообщило российское представительство Mercedes в понедельник.

Будут проданы доли в АО "Мерседес-Бенц Рус", ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" (завод в Подмосковье), ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус", ООО "Мерседес-Бенц Банк Рус", OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус".

Как отмечает автопроизводитель, завершение сделки подлежит одобрению всеми соответствующими органами.

"Основными приоритетами при согласовании условий сделки было максимальное обеспечение выполнения обязательств перед клиентами из России как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг, а также сохранение рабочих мест сотрудников российских подразделений компании", - отметила гендиректор АО "Мерседес-Бенц Рус" Наталья Королева.