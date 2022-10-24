МВД Беларуси добавил в список экстремистов еще 143 фамилии

МВД Беларуси пополнил список лиц, причастных к экстремисткой деятельности, еще 143 фамилиями

Большая часть включенных в список «экстремистов» осуждена по статье 342 УК РБ за "участие, организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок".

МВД записало в «экстремисты» философа Владимира Мацкевича, журналистку Катерину Андрееву, визажистку Ольгу Томину, многодетных родителей Змицера и Насту Дашкевичей, братьев Кима и Алексея Самусенко, осужденных по "делу взлома компьютерной системы Мингорисполкома", и многих других.