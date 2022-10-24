Пресс-секретарь «А1» Николай Бределев приговорен к 4 годам колонии

Суд приговорил пресс-секретаря «А1» Николая Бределева к 4 годам колонии, сообщают белорусские медиа и правозащитники.

Суд над Бределевым начался в августе и проходил в закрытом режиме. Сотруднику оператора связи, входящего в A1 Telekom Austria Group, предъявлен обвинения по ч.2 статьи 424 УК РБ (злоупотребление властью или служебным положением) и ст.361-2 УК (финансирование экстремистской деятельности или деятельности, направленной на реабилитацию нацизма).

Бределев был задержан 10 декабря 2021 года. В покаянном видео он разглашает информацию о своей личной жизни, сообщает, что знаком с Антоном Мотолько, и с июля 2020 года «сливал» ему некие данные.