Последнее обновление: 28.10.2022 17:39

МВД добавило в список экстремистов сразу 625 человек

МВД Беларуси добавило в свой список лиц, "причастных к экстремисткой деятельности" сразу 625 фамилий.

В список включены главный редактор газеты "Новы Час" Оксана Колб, осужденный к 10 годам политзаключенный Егор Михайлов, директор студии веб-дизайна "Иквадарт" Глеб Койпиш, политзаключенный врач-невролог Александр Телего, бывший политзаключенный айтишник Алексей Коротков (отбыл срок в марте, но МВД указал, что он отбывает наказание), политзаключенная Дарья Левко, которой назначено принудительное лечение по ст. 342 УК, бывший политзаключенный бездомный Александр Кутас, отбывающая "домашнюю химию" создательница Ивьевского музея национальных культур Регина Лавор, бывший политзаключенный Даниил Колесников, которого осудили к колонии в 17 лет, политзаключенный с умственной отсталостью Дмитрий Гопта, бывший политзаключенный сотрудник БМЗ Александр Бобров, который 16 сентября 2021 года был помилован, но указано, что он отбывает наказание и т.д.

В списке МВД теперь значатся около 1500 фамилий.

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