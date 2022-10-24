ВС РБ: Бределев не сливал «экстремистам» какие-либо данные A1

Минский городской суд признал пресс-секретаря A1 Николая Бределева невиновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.424 УК РБ (злоупотребление властью или служебным положением), что означает, что Бределев ни сливал и не мог сливать какие-либо данные с предприятия.

«..признать невиновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.424 УК, и оправдать за недоказанностью участия в совершении преступления», - говорится в сообщении Верховного суда РБ.

Вместе с тем, суд признал Бределева виновным в финансировании «экстремистского формирования».

«Бределева Николая Олеговича признать виновным в предоставлении денежных средств для заведомого обеспечения деятельности экстремистского формирования и на основании ст.361-2 УК (в редакции Закона Республики Беларусь от 20.04.2016 N 358-З) назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», - сказано в сообщении.

Кроме того, суд постановил безвозмездно изъять в собственность государства мобильный телефон «IPhone 12 Pro Max».

«Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в Верховный Суд Республики Беларусь через Минский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а обвиняемым в тот же срок со дня вручения копии приговора», - сказано в сообщении.