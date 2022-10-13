КГБ Беларуси внес в террористический список двух журналисток tut.by

КГБ Беларуси внес в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, еще пятерых человек, включая двух журналисток объявленного экстремистским портала tut.by Ольгу Лойко и Елену Толкачеву.

Власти обвиняют Лойко и Толкачеву по статье 130 ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и статье 361 ("Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь") УК РБ.

В мае 2021 года власти арестовали 15 сотрудников портала в рамках уголовного дела по уклонению от уплаты налогов и сборов. Позже некоторых сотрудников обвинили в разжигании розни и призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности. Весной 2022 года из СИЗО отпустили несколько сотрудников портала, среди которых была Ольга Лойко. В июле на свободу вышла Елена Толкачева.

В террористической список также включены менеджер по продажам Андрей Денисенко, начальник сектора работы с электронной информацией отдела поддержки и развития интернет-ресурсов госагентства БелТА Инна Можченко, а также гражданин Латвии Дмитрис Михайлаус.