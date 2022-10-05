КГБ Беларуси добавил в список террористов еще пятерых беларусов

КГБ Беларуси внес еще пятерых беларусов в свой список «лиц, причастных к террористической деятельности».

На сайте КГБ появилась новая версия списка, датированного 4 октября (предыдущие изменения вносились 26 сентября), в нем пять новых фамилий:

В частности в список добавлены житель Минска Вячеслав Курильчик (ст. 361 Призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности), житель Могилевской области Анатолий Яскевич (4,5 года колонии общего режима по ст. 130 Разжигание социальной вражды), журналист Андрей Почобут (ст. 130 и ст. 361 УК); Дмитрий Смоляров (ст. 130), Максим Беленович (ст. 130).

В «террористическом» списке КГБ теперь значатся 179 белорусов.